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На юге Бурятии хоккеисты разыграли призы Санагинского дацана

На юге Бурятии хоккеисты разыграли призы Санагинского дацана
Общество,  Фото:администрация Закаменского района
Победу праздновала команда из Закаменска

23 марта в селе Санага Закаменского района Бурятии прошёл республиканский турнир по хоккею с мячом на призы Санагинского дацана «Даша Пунцоглин». На льду встретились команды Закаменского и Кяхтинского районов, городов Улан-Удэ и Гусиноозёрск.

Как сообщает администрация района, по итогам соревнований места распределились следующим образом:
1 место – команда «Металлург», г. Закаменск;
2 место – команда Кяхтинского района;
3 место – молодёжная команда Закаменского района.

- Соревнования удалось провести на льду села Санага, с видом на самую большую статую Будды, которая находится на территории нашего района. Монумент впечатляет масштабами: его высота – 41 метр, ширина 28 метров. Это примерно, как десятиэтажный дом, - отметил Евгений Тулонов, директор ФСК «Тамир».
Бурятия хоккей с мячом спорт Закаменский район

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