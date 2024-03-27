На юге Бурятии хоккеисты разыграли призы Санагинского дацана

Общество, Фото: администрация Закаменского района

Победу праздновала команда из Закаменска



23 марта в селе Санага Закаменского района Бурятии прошёл республиканский турнир по хоккею с мячом на призы Санагинского дацана «Даша Пунцоглин». На льду встретились команды Закаменского и Кяхтинского районов, городов Улан-Удэ и Гусиноозёрск.



Как сообщает администрация района, по итогам соревнований места распределились следующим образом:

1 место – команда «Металлург», г. Закаменск;

2 место – команда Кяхтинского района;

3 место – молодёжная команда Закаменского района.



- Соревнования удалось провести на льду села Санага, с видом на самую большую статую Будды, которая находится на территории нашего района. Монумент впечатляет масштабами: его высота – 41 метр, ширина 28 метров. Это примерно, как десятиэтажный дом, - отметил Евгений Тулонов, директор ФСК «Тамир».

