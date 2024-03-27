27 марта

26 марта

Популярное

В Забайкалье снова посчитали дзеренов

В Забайкалье снова посчитали дзеренов
Общество,  Фото:Баир Мохосоев, из архива
Учёт проводили в степных и лесостепных районах края

В минувшую зиму дзерены распространились по Забайкальскому краю необычно широко. Это показывает завершившийся несколько дней назад учёт численности этих животных.

Учётные работы четвёртую зиму подряд были организованы государственным заповедником «Даурский». В учётах принимали участие сотрудники Сохондинского заповедника и национального парка «Алханай». Для определения площади учёта был проведён предварительный опрос охотоведов регионального охотничьего надзора по пространственному распространению дзерена в подведомственных им районах.

- Задача учёта простая по сути, но трудоёмка в выполнении. Предстояло статистически грамотно с минимально возможной ошибкой определить численность зимующих в Забайкальском крае дзеренов и составить карту их распространения. Учётные работы в этот раз проведены не в феврале, а в марте – ждали, когда подтает снег, чтобы условия проезда по степи оказались приемлемыми. Учёт проводится на автомашинах по заранее заложенным маршрутам, общая протяжённость которых на этот раз составила 3500 км, - сообщили в Даурском заповеднике.

По словам специалистов, стремительное глобальное потепление на планете сопровождается очень мощными изменениями в природе. Особо яркими могут быть изменения в поведении мигрирующих зверей и птиц. В Забайкальском крае недавно уже появлялись джейран и аргали – это пока единичные проявления. Зато дзерен, обладая природным поведением и сохранившейся высокой численностью, демонстрирует грандиозность происходящих изменений.

Напомним, что на год раньше количество зимующих в Юго-Восточном Забайкалье дзеренов превысило 450 тыс. голов. Зато местных дзеренов прошлым летом в крае осталось очень мало – 13-15 тысяч. Происходят процессы, которые делают летние условия малопригодными для дзерена, но зимние – очень даже благоприятные.

Через несколько дней после завершения последнего учёта дзерены вновь тронулись в путь – на юг. В течение ближайших трех месяцев почти все антилопы, зашедшие на российскую территорию с осени, уйдут в Монголию.

- Перед нами встанет следующая задача – посчитать наших местных дзеренов, живущих и размножающихся в пределах России. Тревожит, что их в последние два года становится все меньше, но с этим ничего не поделаешь – силы природы горазда сильнее наших желаний и возможностей, - добавили в пресс-центре заповедника.

Забайкальский край заповедник дикие животные дзерены

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На юге Бурятии хоккеисты разыграли призы Санагинского дацана
На юге Бурятии хоккеисты разыграли призы Санагинского дацана
Общество, 27.03.2024
Победу праздновала команда из Закаменска
В Забайкалье снова посчитали дзеренов
В Забайкалье снова посчитали дзеренов
Общество, 27.03.2024
Учёт проводили в степных и лесостепных районах края
В Улан-Удэ 2 миллиона направят на 10 соцпроектов НКО
В Улан-Удэ 2 миллиона направят на 10 соцпроектов НКО
Общество, 27.03.2024
Стали известны победители конкурса субсидий
В нацпарке Бурятии состоялись «Зимние забавы в Чивыркуе»
В нацпарке Бурятии состоялись «Зимние забавы в Чивыркуе»
Общество, 27.03.2024
В «Заповедном Подлеморье» рассказали, как прошёл зимний праздник на Байкале
В Улан-Удэ собирают средства на строительство собора
В Улан-Удэ собирают средства на строительство собора
Общество, 27.03.2024
Для завершения работ нужно около 180 миллионов
В Бурятии назвали победителей чемпионата по шашкам
В Бурятии назвали победителей чемпионата по шашкам
Общество, 27.03.2024
Также названы призёры первенства республики
Холодная погода задержится в Бурятии
Холодная погода задержится в Бурятии
Общество, 27.03.2024
Порывы ветра достигнут 18 м/с
Улан-удэнская школа танцев завоевала Гран-при в Казани
Улан-удэнская школа танцев завоевала Гран-при в Казани
Общество, 27.03.2024
Коллектив Baikal Idel поразил жюри своим мастерством
В Баунтовском районе Бурятии ухудшается ситуация с пьянством за рулём
В Баунтовском районе Бурятии ухудшается ситуация с пьянством за рулём
Общество, 27.03.2024
За первый квартал осудили почти столько же любителей нетрезвой еды, сколько за весь прошлый год
В Бурятии проверили состоящих на учёте осуждённых
В Бурятии проверили состоящих на учёте осуждённых
Общество, 27.03.2024
Завершилось мероприятие «Условник»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^