В Забайкалье снова посчитали дзеренов

Общество, Фото: Баир Мохосоев, из архива

Учёт проводили в степных и лесостепных районах края



В минувшую зиму дзерены распространились по Забайкальскому краю необычно широко. Это показывает завершившийся несколько дней назад учёт численности этих животных.



Учётные работы четвёртую зиму подряд были организованы государственным заповедником «Даурский». В учётах принимали участие сотрудники Сохондинского заповедника и национального парка «Алханай». Для определения площади учёта был проведён предварительный опрос охотоведов регионального охотничьего надзора по пространственному распространению дзерена в подведомственных им районах.



- Задача учёта простая по сути, но трудоёмка в выполнении. Предстояло статистически грамотно с минимально возможной ошибкой определить численность зимующих в Забайкальском крае дзеренов и составить карту их распространения. Учётные работы в этот раз проведены не в феврале, а в марте – ждали, когда подтает снег, чтобы условия проезда по степи оказались приемлемыми. Учёт проводится на автомашинах по заранее заложенным маршрутам, общая протяжённость которых на этот раз составила 3500 км, - сообщили в Даурском заповеднике.



По словам специалистов, стремительное глобальное потепление на планете сопровождается очень мощными изменениями в природе. Особо яркими могут быть изменения в поведении мигрирующих зверей и птиц. В Забайкальском крае недавно уже появлялись джейран и аргали – это пока единичные проявления. Зато дзерен, обладая природным поведением и сохранившейся высокой численностью, демонстрирует грандиозность происходящих изменений.



Напомним, что на год раньше количество зимующих в Юго-Восточном Забайкалье дзеренов превысило 450 тыс. голов. Зато местных дзеренов прошлым летом в крае осталось очень мало – 13-15 тысяч. Происходят процессы, которые делают летние условия малопригодными для дзерена, но зимние – очень даже благоприятные.



Через несколько дней после завершения последнего учёта дзерены вновь тронулись в путь – на юг. В течение ближайших трех месяцев почти все антилопы, зашедшие на российскую территорию с осени, уйдут в Монголию.



- Перед нами встанет следующая задача – посчитать наших местных дзеренов, живущих и размножающихся в пределах России. Тревожит, что их в последние два года становится все меньше, но с этим ничего не поделаешь – силы природы горазда сильнее наших желаний и возможностей, - добавили в пресс-центре заповедника.



