Ремонтники собираются устранять утечку
В Улан-Удэ 25 марта состоится отключение отопления и горячего водоснабжения с 9:00 до 13:00 по ул.Ключевская,40. Отключение произведут в связи с производством ремонтных работ по устранению утечки на тепловых сетях.
Напомним, что на прошлой неделе, 20 марта, администрация Октябрьского района также сообщала об отключении на тепловых сетях по этому адресу в связи с поиском утечки.
В одном из домов в Улан-Удэ не будет тепла и горячей воды
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