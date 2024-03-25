В одном из домов в Улан-Удэ не будет тепла и горячей воды

Ремонтники собираются устранять утечку



В Улан-Удэ 25 марта состоится отключение отопления и горячего водоснабжения с 9:00 до 13:00 по ул.Ключевская,40. Отключение произведут в связи с производством ремонтных работ по устранению утечки на тепловых сетях.



Напомним, что на прошлой неделе, 20 марта, администрация Октябрьского района также сообщала об отключении на тепловых сетях по этому адресу в связи с поиском утечки.

