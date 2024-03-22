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Бурятская таможня просит сообщать о коррупции

Бурятская таможня просит сообщать о коррупции
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Звонки принимают круглосуточно

Бурятская таможня напомнила о возможности позвонить на телефон доверия. Звонки принимаются на номер (3012) 33-00-00 круглосуточно.

Граждане могут сообщить о фактах коррупции среди таможенников, а также о негативном их поведении.

- С начала 2024 года звонков о коррупционных проявлениях и неподобающем поведении на телефон не поступало, - уточнили в пресс-службе Бурятской таможни.

Таможня

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