Звонки принимают круглосуточно
Бурятская таможня напомнила о возможности позвонить на телефон доверия. Звонки принимаются на номер (3012) 33-00-00 круглосуточно.
Граждане могут сообщить о фактах коррупции среди таможенников, а также о негативном их поведении.
- С начала 2024 года звонков о коррупционных проявлениях и неподобающем поведении на телефон не поступало, - уточнили в пресс-службе Бурятской таможни.
Бурятская таможня просит сообщать о коррупции
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