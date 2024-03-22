Бурятская таможня просит сообщать о коррупции

Звонки принимают круглосуточно



Бурятская таможня напомнила о возможности позвонить на телефон доверия. Звонки принимаются на номер (3012) 33-00-00 круглосуточно.



Граждане могут сообщить о фактах коррупции среди таможенников, а также о негативном их поведении.



- С начала 2024 года звонков о коррупционных проявлениях и неподобающем поведении на телефон не поступало, - уточнили в пресс-службе Бурятской таможни.



