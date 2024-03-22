В Бурятии выявили недостатки в отделке в квартирах для сирот

Общество, Фото: прокуратура Бурятии

Заказчику объявлено предостережение



Сотрудники прокуратуры Джидинского района и представители управления капитального строительства осмотрели квартиры, которые готовят для передачи детям-сиротам.



Финансирование выделено в рамках федерального проекта «Содействие субъектам РФ в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг».



- В ходе осмотра выявлены недостатки отделки помещений при выполнении государственного контракта. Исполнителю установлен срок для их устранения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Заказчику объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона о закупках.

