Заказчику объявлено предостережение
Сотрудники прокуратуры Джидинского района и представители управления капитального строительства осмотрели квартиры, которые готовят для передачи детям-сиротам.
Финансирование выделено в рамках федерального проекта «Содействие субъектам РФ в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг».
- В ходе осмотра выявлены недостатки отделки помещений при выполнении государственного контракта. Исполнителю установлен срок для их устранения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Заказчику объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона о закупках.
В Бурятии выявили недостатки в отделке в квартирах для сирот
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На помощь ей пришли спасатели
Заказчику объявлено предостережение
Для этого в городе появилось собственное оборудование
По поступившим обращениям начаты проверки
Оно случилось ночью
Ребёнок находится в центре трансплантологии и искусственных органов в Москве
Отключения состоятся в Октябрьском и Железнодорожном районах
Также электричества не будет на сопредельной части Тарбагатайского района
Увидеть его можно будет в апрельские выходные
С помощью освещения намерены обеспечить безопасность
Акция состоится завтра, 23 марта
Ожидается снег и сильный ветер
Также в столице Бурятии пройдёт первенство округа
Победители отборочных туров поедут на всебурятский фестиваль
Объявлено о начале двух городских конкурсов