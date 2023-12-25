Впервые в Бурятии выявлены 5 видов мхов

Их нашли на территории Тункинского национального парка



По результатам проведённого исследования на территории Тункинского национального парка впервые для Бурятии выявлено 5 видов мхов: Blindiadelphus diversifolius, Fissidens exilis, Leptopterigynandrum decolor, Schistidium frigidum, Ulota hutchinsiae. Об этом рассказала кандидат биологических наук Долгор Тубанова.



Blindiadelphus diversifolius — мох, приуроченный к выходам карбонатных пород, в России распространён преимущественно в азиатской части. Ближайшее местонахождение этого вида известно в Забайкальском крае. Fissidens exilis — в России вид указан для европейской части и в азиатской части известно нахождение только на Алтае. Leptopterigynandrum decolor — очень редкий вид, до настоящего времени был известен в России только по единичной находке на Алтае. Schistidium frigidum – арктический и субарктический вид, южнее встречается редко. Ulota hutchinsiae — редкий вид, в России встречается в основном в европейской части, известен также на Алтае. На данный момент находка вида в Бурятии самая восточная в России.



- Флора мхов Тункинского национального парка богата краснокнижными видами. Так, из 33 видов мхов, включённых в Красную книгу Республики Бурятия (2013) на территории парка имеют местонахождения 15 видов, а в связи с находками Lescuraea incurvata и Plagiomnium acutum на Саяно-Джидинском нагорье число краснокнижных видов увеличилось до 17. В ходе проведённых исследований были выявлены дополнительные местонахождения в национальном парке для трёх краснокнижных мхов — это Didymodon perobtusus, Rhizomnium andrewsianum и Struckia enervis, которые оказались не редкими на этой территории, - сообщили в нацпарке.

