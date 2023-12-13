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Острова на Байкале назвали лучшим природным объектом

Острова на Байкале назвали лучшим природным объектом
Общество,  Фото:пресс-служба минтуризма РБ
Они заняли первое место на премии «Russian Traveler Awards»

11 декабря в Москве прошла церемония награждения премией «Russian Traveler Awards 2023». Мероприятие проходит уже второй год и посвящена главным туристическим возможностям нашей страны. На премию было заявлено более 500 объектов из 50 регионов России.

Победителей премии определяют открытым онлайн-голосованием, но в этом году к выбору присоединились ещё и голоса экспертного жюри. Голосование стартовало 10 июля и завершилось 10 ноября. В нём приняло участие 3 миллиона человек.

- В результате голосования определяют всё самое лучшее в мире путешествий: от достопримечательностей и маршрутов до традиций и праздников. А также открывают новые точки на туристической карте России, - сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.

В номинации «Природный объект» победу одержали Ушканьи острова на Байкале. Они расположены в Забайкальском национальном парке в Бурятии.

- Интерес к архипелагу обеспечен благодаря экологической тропе «К лежбищу байкальской нерпы» на острове Тонкий. Здесь в летнее время можно понаблюдать за тюленями в естественной среде обитания. В этом году тропу посетили 5,6 тысяч человек! По мнению наших специалистов, эта цифра будет только расти. И не исключено, что в будущем посещение придётся ограничивать – ведь на особо охраняемых природных территориях не должно быть рекреационной перегрузки, - заявили во ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Бурятия национальный парк туризм премия

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