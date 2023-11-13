Компания из Бурятии сорвала масштабную реконструкцию кукольного театра в Чите



Компанию из Бурятии могут внести в реестр недобросовестных поставщиков. Причина тому – срыв реконструкции театра кукол «Тридевятое царство» в Чите, сообщает портал «Zab.ru».



- Контракт мы расторгаем и заявляем подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Следующий шаг – новая контрактация, – рассказал изданию вице-премьер краевого правительства Игорь Дубровин.



Эта же организация, зарегистрированная в Улан-Удэ в 2014 году, занимается строительством многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья в столице Забайкалья. Контракт на 820 миллионов 400 тысяч рублей с ней заключиk ГКУ «Служба единого заказчика», отмечает «Zab.ru».



До реконструкции кукольный театр в Чите состоял из двух основных блоков – старого здания, которое полностью снесли и теперь отстраивают заново, и пристроя, где хотят изменить внутреннюю планировку и обновить лестничные пролёты, кровлю и окна. После реставрации они будут выглядеть как одно целое.



В самом учреждении появится зрительный зал на 150 мест с креслами-трансформерами, фойе для различных игровых мероприятий, дополнительные помещения для артистов и декораций, гримёрки, репетиционные залы, комната отдыха, пошивочная мастерская и буфет.





