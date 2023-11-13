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Компания из Бурятии сорвала масштабную реконструкцию кукольного театра в Чите

Компания из Бурятии сорвала масштабную реконструкцию кукольного театра в Чите
Общество,  Фото:vk.com/zabnewsregion
Теперь она рискует угодить в число недобросовестных

Компанию из Бурятии могут внести в реестр недобросовестных поставщиков. Причина тому – срыв реконструкции театра кукол «Тридевятое царство» в Чите, сообщает портал «Zab.ru».

- Контракт мы расторгаем и заявляем подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Следующий шаг – новая контрактация, – рассказал изданию вице-премьер краевого правительства Игорь Дубровин.

Эта же организация, зарегистрированная в Улан-Удэ в 2014 году, занимается строительством многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья в столице Забайкалья. Контракт на 820 миллионов 400 тысяч рублей с ней заключиk ГКУ «Служба единого заказчика», отмечает «Zab.ru».

До реконструкции кукольный театр в Чите состоял из двух основных блоков – старого здания, которое полностью снесли и теперь отстраивают заново, и пристроя, где хотят изменить внутреннюю планировку и обновить лестничные пролёты, кровлю и окна. После реставрации они будут выглядеть как одно целое.

В самом учреждении появится зрительный зал на 150 мест с креслами-трансформерами, фойе для различных игровых мероприятий, дополнительные помещения для артистов и декораций, гримёрки, репетиционные залы, комната отдыха, пошивочная мастерская и буфет.


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