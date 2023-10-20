Пополнить запасы обязали через суд
На котельных в посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии выявили нехватку топлива. Нарушение выявила прокурорская проверка.
- Фактический запас топлива на котельных не соответствует нормативно утвержденному уровню, обеспечивающему бесперебойное прохождение отопительного сезона, - сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
Прокурор района направил в суд иск о возложении обязанности на муниципальное бюджетное учреждение «Наушки» и администрацию городского поселения обязанности по созданию и поддержанию в течение всего отопительного сезона 2023-2024 годов общего 45-суточного нормативного запаса топлива для котельных посёлка.
Суд требования прокурора удовлетворил. Исполнение решения суда контролирует прокуратура района.
В посёлке в Бурятии не запаслись топливом к отопительному сезону
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В фестивале воздушных змеев участвовали около сотни человек
Пополнить запасы обязали через суд
При этом часть горожан обращают внимание только на пяти- и десятирублёвки
Алексей Кононов погиб в ходе спецоперации
Гости прибыли в Старобешевский район ДНР
Некоторые пассажиры закидывают на них ноги и рисуют прямо на спинках
Планируется участие около 40 стран
Теперь с дорожной ситуацией можно ознакомиться дистанционно
Он преступил закон во время реабилитации
Конкурс пройдёт в рамках выставки «БайкалАгро»
В микрорайоне Шишковка прошла церемония открытия мемориальной доски Руслану Тарасову
Экзамен состоит из теории и практики
А ещё у 37 жителей республики нашли боррелиоз
За лжесвидетельство мужчину оштрафовали
Он погасил долги во время рейда приставов