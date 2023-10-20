В посёлке в Бурятии не запаслись топливом к отопительному сезону

Пополнить запасы обязали через суд



На котельных в посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии выявили нехватку топлива. Нарушение выявила прокурорская проверка.



- Фактический запас топлива на котельных не соответствует нормативно утвержденному уровню, обеспечивающему бесперебойное прохождение отопительного сезона, - сообщила пресс-служба прокуратуры республики.



Прокурор района направил в суд иск о возложении обязанности на муниципальное бюджетное учреждение «Наушки» и администрацию городского поселения обязанности по созданию и поддержанию в течение всего отопительного сезона 2023-2024 годов общего 45-суточного нормативного запаса топлива для котельных посёлка.



Суд требования прокурора удовлетворил. Исполнение решения суда контролирует прокуратура района.

