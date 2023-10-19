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Бурятская артистка стала лауреатом международного конкурса

Бурятская артистка стала лауреатом международного конкурса
Общество,  Фото:театр «Амар сайн»
Высоко были оценены сольные танцы Аягмы Митуповой

Артисты театра «Амар сайн» Агинского Бурятского округа Аягма Митупова, Намжил Батомункуев и Элбэг Митупов стали участниками XIV международного фестиваля-конкурса сольного танца имени народного артиста Советского Союза Махмуда Эсамбаева в городе Грозный. В номинации «Сольный танец» звания лауреата III степени удостоена артистка балета театра «Амар сайн» Аягма Митупова.

- Конкурсная программа состояла из двух номинаций: сольный танец и парный танец. На данный конкурс, состоящий из двух туров, было заявлено более 300 участников со всей страны. Аягма Митупова показала два сольных танца с ярко выраженной образностью и смысловой нагрузкой «Абадаа» и «Абьяастай ангуушан», хореографом-постановщиком является сама Аягма Митупова, - рассказала директор театра «Амар сайн» Оюна Дарижапова.

Как сообщает пресс служба администрации Агинского Бурятского округа, пройдя отборочный тур, своё мастерство показали 114 профессиональных танцоров. В этом году уровень конкурса вышел за пределы страны. Своих молодых исполнителей представили Египет, Япония, Индонезия, Монголия, Армения, Казахстан и более 30 регионов России.
Агинский Бурятский округ конкурс

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