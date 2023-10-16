В Бурятии идёт подготовка к детско-юношеской литургии

Общество, Фото: Улан-Удэнская и Бурятская епархия

Её проведут в Одигитриевском соборе



22 октября в Свято-Одигитриевском кафедральном соборе города Улан-Удэ состоится детско-юношеская божественная литургия. Совершение литургии возглавит митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.



С середины сентября идёт подготовка молодёжных организаций: проводятся репетиции обиходных песнопений, чтение «Часослова», «Апостола» под руководством наставников. Участие в литургии примут: национальная организация «Витязей» Верхнеудинской дружины; воспитанники православной классической школы им. Святителя Иннокентия Иркутского; воспитанники воскресной школы при Свято-Ильинском храме г. Улан-Удэ; воспитанники воскресной школы при храме святителя Николая г. Улан-Удэ; воспитанники воскресной школы при культурно-просветительском центре Одигитриевского собора; молодёжный клуб «Херувим»; воспитанники православного детского сада «Иван да Марья».



Юных церковных певчих в этом деле во время богослужения поддержит взрослый состав церковного архиерейского хора Свято-Одигитриевского собора г. Улан-Удэ.



- Хочется отметить, что молодёжь сможет не только исполнять песнопения, но и помогать в алтаре, облачиться в стихарь, кто-то сможет иподьяконствовать самому архиерею, например, вовремя подать книгу «Чиновник», постелить орлец и многие немаловажные функции, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



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