В рамках праздника состоялось награждение почётными званиями лучшим в профессии
Празднование 86-летия со дня основания Агинского Бурятского округа началось с торжественного митинга у памятной стелы «Ордена Агинского Бурятского округа». В мероприятии приняли участие почётные гости, жители Аги. Гимн округа прозвучал в исполнении коллектива центра досуга и отдыха Агинского района.
- У округа два ордена: орден Дружбы народов и орден Трудового Красного знамени. Эти государственные награды стали высочайшей оценкой вклада многих поколений агинчан в развитие Агинского округа, Забайкалья и страны в целом, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
В этот памятный день за заслуги и высокое мастерство в профессиональной деятельности постановлением законодательного собрания Забайкальского края присвоены почётные звания лучшим в профессии.
Знак «Заслуженный энергетик Забайкальского края» вручили начальнику районных электрических сетей Могойтуйского района филиала публичного акционерного общества «Россети Сибирь» – «Читаэнерго» Бабудоржи Дамбаеву.
Почётное профессиональное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» присвоено машинисту погрузчика Зорикто Аюрову.
Праздничные мероприятия, в честь 86-й годовщины образования Агинского округа продолжились в посёлке Могойтуй, где состоялось торжественное открытие центрального стадиона после капитального обновления. Во время красочного открытия, подготовленного учащимися Могойтуйской школы №3, прошла эстафета передачи спортивного огня. Праздник продолжили соревнования между командами районов округа по лёгкой атлетике, волейболу, стрельбе из лука, стрит-баскету и по футболу.
В Агинском округе отметили 86-летие со дня основания
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