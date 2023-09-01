В Улан-Удэ детям придётся добираться в школу по темноте, кочкам и грязи

Дорога к знаниям в одном из микрорайонов стала опасной



В региональное отделение Народного фронта обратились жители домов на улице Лощенкова в микрорайоне Заречный. Люди считают, что дорога до местной школы № 44 небезопасна – весь двор заставлен металлическими гаражами, а каждый раз после дождя там образуются огромные лужи и появляется грязь.



Постройки стоят в хаотичном порядке, заслоняя проходы, а ведь это – самый популярный и короткий путь в школу. Если идти в обход, получается дольше и трудозатратнее. После осадков приходится брести по колено в грязи. Рядом к тому же ездят автомобили.



Из-за металлических гаражей обустроить дорогу невозможно – там нет ни освещения, ни асфальта. Ходить мимо по темноте страшно. 1 сентября начался новый учебный год, и родители всерьёз переживают за своих детей.







Местные жители считают, что это небезопасный участок. Они попросили общественников разобраться, законно ли установили гаражи во дворе. «Фронтовики», в свою очередь, обратились в комитет городского хозяйства, чтобы выяснить, можно ли расчистить от них путь и привести дорожку в порядок.

