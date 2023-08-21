Об этом доложили на заседании правительственной комиссии
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством министра МЧС России Александра Куренкова. Участники заседания заслушали доклады о готовности образовательных организаций к началу учебного года и о развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в России на 2023 – 2025 годы, сообщает пресс-служба областного правительства.
В Иркутской области к приёмке предъявлено 2022 образовательные организации. По состоянию на 18 августа 2023 года, все образовательные организации, предъявленные к приёмке признаны готовыми к началу нового учебного года.
– Мы услышали, что ряд субъектов уже полностью школы приняли. У нас надо понимать, что ещё многие школы в капитальном ремонте. Главное управление МЧС по Иркутской области и министерство образования региона совместно работают в этом направлении, и каких-либо опасений сегодня мы не видим, – отметил Игорь Кобзев.
Все школы Иркутской области готовы к учебному году
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