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Все школы Иркутской области готовы к учебному году

Все школы Иркутской области готовы к учебному году
Общество,  Фото:правительство Иркутской области
Об этом доложили на заседании правительственной комиссии

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством министра МЧС России Александра Куренкова. Участники заседания заслушали доклады о готовности образовательных организаций к началу учебного года и о развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в России на 2023 – 2025 годы, сообщает пресс-служба областного правительства.

В Иркутской области к приёмке предъявлено 2022 образовательные организации. По состоянию на 18 августа 2023 года, все образовательные организации, предъявленные к приёмке признаны готовыми к началу нового учебного года.

– Мы услышали, что ряд субъектов уже полностью школы приняли. У нас надо понимать, что ещё многие школы в капитальном ремонте. Главное управление МЧС по Иркутской области и министерство образования региона совместно работают в этом направлении, и каких-либо опасений сегодня мы не видим, – отметил Игорь Кобзев.
Иркутская область школы учебный год

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