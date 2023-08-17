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Бурятия участвовала в круглом столе по развитию туризма на охраняемых территориях

Бурятия участвовала в круглом столе по развитию туризма на охраняемых территориях
Общество,  Фото:Минприроды Бурятии
Мероприятие прошло в Байкальске

11 августа заместитель министра природных ресурсов и экологии Бурятии Антон Будунов принял участие в круглом столе, посвящённом вопросам развития туристической отрасли на особо охраняемых природных территориях регионального значения. Мероприятие состоялось в городе Байкальске на площадке кампуса ЭКО.ЦЕХ, сообщает региональное министерство природы.


Участие приняли представители минприроды Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края, а также эксперты в области охраны природы Центра развития Байкальского региона и национальных парков. По видеоконференцсвязи к круглому столу подключился заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексей Тихненко.

- Обсуждение вопросов, связанных с развитием охраняемых природных территорий регионального значения, в том числе в рамках реализации поручений Президента России, важно и необходимо для обеспечения комплексного, сбалансированного подхода к развитию туризма, в первую очередь экологического, на природных территориях, - прокомментировал Антон Будунов.



- Основная цель круглого стола – обмен опытом и знаниями по развитию туризма. Мы обсудили современные методы привлечения туристов и разработки туристических маршрутов с учётом сохранения экосистем и биоразнообразия, - сказала министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.

В рамках работы круглого стола участники посетили экологическую тропу «Байкальская Верста», где был проведён практический мастер-класс по тропостроению.

В Бурятии располагается восемь особо охраняемых природных территорий федерального значения, среди которых три заповедника, два национальных парка и 3тризаказника, а также 72 территории регионального значения и четыре территории местного значения.

Региональные ООПТ, а именно 13 биологических заказников, 57 памятников природы, природный парк Шумак, рекреационная местность «Побережье Байкала», находятся под управлением БУ «Бурприрода».

туризм охрана природы Иркутская область

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