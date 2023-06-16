Художники Бурятии признаются в любви к Улан-Удэ

В столице республики начнёт работу новая выставка
В столице Бурятии откроется новая выставка союза художников республики «Любовь моя – Улан-Удэ». Она начнёт работу с 17 июня на 3 этаже центра современного искусства «Залуу».
Мероприятие проведут по итогам городского пленэра, сообщили в пресс-службе ЦСИ.
Возрастное ограничение: 6+.
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