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Художники Бурятии признаются в любви к Улан-Удэ

Художники Бурятии признаются в любви к Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице республики начнёт работу новая выставка

В столице Бурятии откроется новая выставка союза художников республики «Любовь моя – Улан-Удэ». Она начнёт работу с 17 июня на 3 этаже центра современного искусства «Залуу».

Мероприятие проведут по итогам городского пленэра, сообщили в пресс-службе ЦСИ.

Возрастное ограничение: 6+.

выставка Бурятия Улан-Удэ

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