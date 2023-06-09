На большей части Забайкалья разрешили заходить в леса

В большинстве районов завершился срок ограничения на пребывание в лесах



В Забайкальском крае в большинстве лесничеств снято ограничение на пребывание людей в лесах. Исключение составляют Газимуро-Заводское, Красночикойское, Могочинское, Сретенское и Чарское лесничества, где запрет на посещение леса продолжится до 21 июня.



- В силу отсутствия пожаров и низкого класса пожарной опасности срок ограничения – 21 день – на запрет посещения леса закончился. Но в случае изменения ситуации в отрицательную сторону, увеличения количества пожаров, возможно повторное введение запрета, - отметили в региональном Минприроды.



Напомним, что в связи с введением особого противопожарного режима в Забайкальском крае принимаются ограничительные меры: нельзя жечь траву, выбрасывать золу, разводить костры. При несоблюдении правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. На граждан будет наложен штраф от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей, на юридических – от 400 до 800 тысяч. Кроме того, с виновных лиц будет взыскан ущерб, причинённый лесному фонду, а также затраты на тушение лесных пожаров.



- Граждане, сообщившие о поджигателях, получат денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей, участвовавшие в задержании поджигателей – 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкалья.



