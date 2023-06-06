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Жители Бурятии берут под опеку одиноких пенсионеров

Жители Бурятии берут под опеку одиноких пенсионеров
Общество,  Фото:pixabay.com
Каждый год в республике появляется более двух десятков таких семей

В Бурятии вот уже несколько лет действует программа «Приёмная семья для пожилых и инвалидов». Её реализуют в рамках нацпроекта «Демография». Каждый желающий может взять под опеку одинокого пенсионера.

Как сообщили в Минсоцзащиты РБ, в республике каждый год создаётся более 20 таких приёмных семей.

- Забота и уход со стороны опекуна позволяет сохранять психологическое здоровье пожилых людей, что, в свою очередь, напрямую способствует продлению активного долголетия, – отметили в ведомстве. 
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