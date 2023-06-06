Жители Бурятии берут под опеку одиноких пенсионеров

Каждый год в республике появляется более двух десятков таких семей
В Бурятии вот уже несколько лет действует программа «Приёмная семья для пожилых и инвалидов». Её реализуют в рамках нацпроекта «Демография». Каждый желающий может взять под опеку одинокого пенсионера.
Как сообщили в Минсоцзащиты РБ, в республике каждый год создаётся более 20 таких приёмных семей.
- Забота и уход со стороны опекуна позволяет сохранять психологическое здоровье пожилых людей, что, в свою очередь, напрямую способствует продлению активного долголетия, – отметили в ведомстве.
Сборная республики привезла 13 медалей соревнований
Представительница Кяхтинского района выиграла «бронзу» турнира
Каждый год в республике появляется более двух десятков таких семей
Все они схлопотали штраф
Их вывозят на специальную стоянку
Начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии ответил на вопросы в прямом эфире
Это связано с предстоящими выходными
Туристов просят не ходить по Большой Байкальской тропе в одиночку
Там на восемь часов ограничат движение транспорта
Они появились на ПВЗ
Большинство горожан за то, чтобы они не разгонялись более 15 км/ч
На ещё одном федеральном канале вышел сюжет про юбилей республики
К ситуации даже подключилась прокуратура
Об этом сообщила прокуратура
Она стала лучшей в одной из номинаций «Миссис Россия мира 2023»