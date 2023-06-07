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В Бурятии местами кратковременные дожди

В Бурятии местами кратковременные дожди
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице республики осадков не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 7 июня, по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Утром по юго-западу и Прибайкалью возможны туманы.

Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура днём +20,+25, местами +12,+17.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +21,+23.

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