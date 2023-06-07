В столице республики осадков не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 7 июня, по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Утром по юго-западу и Прибайкалью возможны туманы.
Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура днём +20,+25, местами +12,+17.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +21,+23.
В Бурятии местами кратковременные дожди
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Общество, 07.06.2023
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