Представительница Кяхтинского района выиграла «бронзу» турнира
С 29 мая по 2 июня в Калужской области юные спортсмены из 14 стран мира в возрасте от 6 до 11 лет разыграли медали неофициального первенства мира по универсальному бою. Соревнования собрали более 350 юных участников.
По итогам первенства, которое включало в себя: преодоление полосы препятствий и поединки на борцовском ковре, в число призёров вошла спортсменка из Бурятии Сабина Б.
- Ей всего 9 лет, и она бронзовый призёр международных соревнований. В этом, конечно, ещё заслуга её личного тренера Жаргала Раднаева, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Путёвку на этот международный турнир юная спортсменка обеспечила победой на первенстве страны ещё в начале года.
Как пояснили в ведомстве, для Бурятии универсальный бой – относительно новый вид спорта, но республика уже имеет опыт проведения окружных соревнований. Так, в начале года в столице впервые прошёл чемпионат Дальневосточного федерального округа. Также спортсмены региона ежегодно становятся победителями и призёрами всероссийских и международных соревнований.
Бурятская спортсменка стала призёром первенства мира по универсальному бою
Общество, Фото:
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