Бурятская спортсменка стала призёром первенства мира по универсальному бою

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Представительница Кяхтинского района выиграла «бронзу» турнира



С 29 мая по 2 июня в Калужской области юные спортсмены из 14 стран мира в возрасте от 6 до 11 лет разыграли медали неофициального первенства мира по универсальному бою. Соревнования собрали более 350 юных участников.



По итогам первенства, которое включало в себя: преодоление полосы препятствий и поединки на борцовском ковре, в число призёров вошла спортсменка из Бурятии Сабина Б.



- Ей всего 9 лет, и она бронзовый призёр международных соревнований. В этом, конечно, ещё заслуга её личного тренера Жаргала Раднаева, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Путёвку на этот международный турнир юная спортсменка обеспечила победой на первенстве страны ещё в начале года.



Как пояснили в ведомстве, для Бурятии универсальный бой – относительно новый вид спорта, но республика уже имеет опыт проведения окружных соревнований. Так, в начале года в столице впервые прошёл чемпионат Дальневосточного федерального округа. Также спортсмены региона ежегодно становятся победителями и призёрами всероссийских и международных соревнований.

