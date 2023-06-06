Бурятия впервые принимает чемпионат ВДВ по военно-спортивному ориентированию

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Подразделения посоревнуются в трёх дисциплинах



С 5 по 8 июня в Бурятии впервые проходит чемпионат ВДВ по военно-спортивному ориентированию. Участниками соревнований стали 11 подразделений со всей страны, лучшие кадеты республики и представители ДОСААФ.



- Впервые в нашей республике, да и в целом в таком формате в России, проводится чемпионат ВДВ по военно-спортивному ориентированию, - сообщил министр спорта РБ Иван Козырев. - Уже слаженной командой с 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадой, нашим центром спортивной подготовки и другими структурными подразделениями мы усердно готовились к его проведению.



Военнослужащие посоревнуются в ориентировании по выбору, ориентировании по направлению и эстафете. Также в программе выход на связь по рации и метание гранаты.



Победители выступят на чемпионате Вооружённых сил РФ.



Возрастное ограничение: 12+.