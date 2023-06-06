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Бурятия впервые принимает чемпионат ВДВ по военно-спортивному ориентированию

Бурятия впервые принимает чемпионат ВДВ по военно-спортивному ориентированию
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Подразделения посоревнуются в трёх дисциплинах

С 5 по 8 июня в Бурятии впервые проходит чемпионат ВДВ по военно-спортивному ориентированию. Участниками соревнований стали 11 подразделений со всей страны, лучшие кадеты республики и представители ДОСААФ.

- Впервые в нашей республике, да и в целом в таком формате в России, проводится чемпионат ВДВ по военно-спортивному ориентированию, - сообщил министр спорта РБ Иван Козырев. - Уже слаженной командой с 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадой, нашим центром спортивной подготовки и другими структурными подразделениями мы усердно готовились к его проведению.

Военнослужащие посоревнуются в ориентировании по выбору, ориентировании по направлению и эстафете. Также в программе выход на связь по рации и метание гранаты.

Победители выступят на чемпионате Вооружённых сил РФ.

Возрастное ограничение: 12+.
военнослужащие Бурятия ВДВ спорт чемпионат спортивное ориентирование

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