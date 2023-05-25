В Иркутске стартовали международные литературно-театральные вечера

Фестиваль «Этим летом в Иркутске» впервые продлится три месяца



24 мая открылся XVI международный фестиваль «Литературно-театральные вечера «Этим летом в Иркутске». Он будет продолжаться с мая по август. Мероприятия пройдут в областных и муниципальных учреждениях культуры Иркутской области. Участие в них примут эксперты в области театра, кинематографии, музейного экспонирования, современного искусства.



– За 16 лет проведения фестиваля впервые все события будут проходить три летних месяца. Темы самые разные – творчество литераторов Шукшина, Астафьева, Вампилова и Евтушенко, классическая и современная литература, подготовка энциклопедии Иркутской митрополии и сборника поэзии Иркутска и Донбасса. Фестиваль, у истоков которого стояли писатель Валентин Распутин и журналист Геннадий Сапронов, продолжается и призван ещё раз напомнить о вечных ценностях, которые запечатлены в лучших образцах отечественной литературы, – отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.



24 мая прошли восемь мероприятий. Фестиваль открыла выставка в рамках проекта «Сибирский литературный треугольник», посвящённого великим сибирским писателям Валентину Распутину, Василию Шукшину и Виктору Астафьеву. В академическом драматическом театре им. Н. П. Охлопкова показали спектакль по повести В. Распутина. В культурном центре Александра Вампилова состоялся творческий вечер молодого писателя Артёма Бусыгина в рамках проекта для молодых талантов «Рассвет». В доме кино Иркутского областного кинофонда бесплатно показали фильм Василия Шукшина. В Иркутском доме литераторов литературно-драматическая студия «Слово» представила театрализованную композицию по произведениям Александра Вампилова. В областной библиотеке представили концепцию энциклопедии Иркутской митрополии, также здесь на экспертной панели выступили известные филологи и учёные.



В июне, июле и августе состоятся спектакли, кинопоказы, выставки, открытые встречи, лекции, мастер-классы и публичные дискуссии. Так, в день рождения всемирно известного поэта Евгения Евтушенко, 18 июля, на его родине, в городе Зиме стартует II региональный молодёжный литературный конкурс поэтов и писателей «Сибирь молодая» (16+).



– Впервые в фестивале примут участие деятели культуры и искусства из новых регионов России – Луганской и Донецкой народных республик. В августе мы познакомимся с новыми именами современной российской поэзии – спецпроект «Настоящие», поэты и писатели Луганска (12+). На фестивале пройдёт презентация сборника произведений иркутских и луганских поэтов. В библиотеке им. Молчанова-Сибирского пройдёт выставка молодых художников Донбасса – резидентов арт-кластера «Таврида» и авторов работ, включённых в проект «Без границ», в основе которого художественная фиксация повседневности Донбасса (18+). Самым молодым гостем фестиваля станет прозаик и драматург Фаина Савенкова из Луганской народной республики, которой сейчас 14 лет, – отметила директор библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского Лариса Сулейманова.



Возрастное ограничение: 12+.

