В Бурятии на несколько дней закроется МФЦ

Режим его работы изменится на майских праздниках
В многофункциональном центре Бурятии предупредили об изменении графика работы из-за предстоящих праздников. МФЦ закроется в следующий понедельник, 1 мая, а также 8-го и 9-го. Со вторника, 2-го и после –
с 10-го числа приём там будет вестись в обычном режиме.
Как сообщал «Байкал-Daily», первые две рабочие недели следующего месяца будут сокращёнными
. Так, с 29 апреля по 1 мая, то есть с субботы по понедельник, россиянам устроят трёхдневный уик-энд, а потом с 6-го по 9-ое (с субботы по вторник включительно) – четырёхдневный.
Таким образом, одна трудовая неделя продлится четыре (2-5 мая), а другая – три дня (10-12). Плюс к этому всю страну ждут стандартные субботы и воскресенья – 13, 14, 20, 21, 27 и 28.
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