В Бурятии на несколько дней закроется МФЦ

Режим его работы изменится на майских праздниках





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Таким образом, одна трудовая неделя продлится четыре (2-5 мая), а другая – три дня (10-12). Плюс к этому всю страну ждут стандартные субботы и воскресенья – 13, 14, 20, 21, 27 и 28. Как сообщал «Байкал-Daily», первые две рабочие недели следующего месяца будут сокращёнными . Так, с 29 апреля по 1 мая, то есть с субботы по понедельник, россиянам устроят трёхдневный уик-энд, а потом с 6-го по 9-ое (с субботы по вторник включительно) – четырёхдневный.Таким образом, одна трудовая неделя продлится четыре (2-5 мая), а другая – три дня (10-12). Плюс к этому всю страну ждут стандартные субботы и воскресенья – 13, 14, 20, 21, 27 и 28.

В многофункциональном центре Бурятии предупредили об изменении графика работы из-за предстоящих праздников. МФЦ закроется в следующий понедельник, 1 мая, а также 8-го и 9-го. Со вторника, 2-го и послес 10-го числа приём там будет вестись в обычном режиме.