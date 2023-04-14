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Жителей Бурятии в мае ждут две короткие рабочие недели

Жителей Бурятии в мае ждут две короткие рабочие недели
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Одна из них продлится четыре, а другая – всего три дня

Стало известно, как все россияне, включая жителей Бурятии, будут отдыхать в мае. Первые две рабочие недели последнего весеннего месяца будут сокращёнными. Так, с 29 апреля по 1 мая, то есть с субботы по понедельник, устроят трёхдневный уик-энд, а потом с 6-го по 9-ое (с субботы по вторник включительно) – четырёхдневный.

Таким образом, одна трудовая неделя продлится четыре (2-5 мая), а другая – три дня (10-12). Плюс к этому в мае всю страну ждут стандартные субботы и воскресенья – 13, 14, 20, 21, 27 и 28. Всего нерабочих дней будет 11 – три из них праздничные и восемь приходятся на выходные.

Ранее представители партии «Новые люди» предложили сделать майские праздники непрерывными – с 1-го по 9-ое число включительно, причём за счёт новогодних каникул. Зимний же отдых призвали сократить. Депутаты считают, что в этом время люди всё равно «сидят дома с салатами», а вот весной они смогут «больше времени провести на природе», что положительно повлияет на развитие туризма и малого бизнеса. В Госдуму даже внесли соответствующий законопроект.

В феврале последняя рабочая неделя тоже оказалась короче, чем обычно. Благодаря Сагаалгану и 23 февраля жителям Бурятии пришлось трудиться всего два дня – в понедельник, 20-го, и в среду, 22-го числа.

Новогодние каникулы в этот раз продолжались по 8 января включительно. В марте Международный женский день. После майских праздников три выходных сделают в честь Дня России, с 10-12 июня.

В ноябре – с 4-го по 6-ое число – в стране отпразднуют День народного единства. Всего в 2023 году жители РФ дополнительно отдохнут 26 дней (а нашей республики – 27), которые работодатели обязаны оплатить. По сути, это второй полноценный отпуск.


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