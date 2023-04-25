Соревнования стартуют завтра, 26 апреля
В Чите с 26 апреля по 1 мая пройдёт первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по тяжёлой атлетике. Местом проведения соревнований станет спортивный комплекс «Огнеборец».
- Мы проводили первенство Сибири по тяжёлой атлетике в 2008 году, а сейчас Дальнего Востока. За звание победителей и чемпионов предстоит побороться мужчинам и женщинам 2008 года рождения и младше, - поделился министр физической культуры и спорта Забайкальского края Андрей Серёдкин.
В турнире примут участие команды из Забайкальского и Хабаровского краёв, Амурской и Сахалинской области, Якутии и Еврейской автономной области.
Открытие состоится 27 апреля в 14:00, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
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В Забайкалье на чемпионат соберутся тяжелоатлеты ДФО
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