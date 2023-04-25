Необычные свадьбы прошли в иркутском дворце бракосочетания
В Иркутске произошло примечательное событие – регистрация заключения браков у сестёр-близнецов Екатерины и Ксении Немцевых. А ещё примечательнее то, что их избранниками стали два родных брата Вениамин и Даниил Манюхины, правда, они погодки. Вениамин на год старше Данила.
Церемония прошла в центральном отделе по Иркутску службы ЗАГС. Молодожёнам пожелали крепкого семейного союза, любви, счастья, здоровья, успехов и процветания, сообщает служба ЗАГС Иркутской области.
В Иркутске сёстры-близнецы вышли замуж за братьев-погодков
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