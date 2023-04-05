Жильё проверили на соблюдение пожарной безопасности
В Улан-Удэ сотрудники МЧС, минсоцзащиты, районных администраций, полицейские проверили квартиры четырёх семей, находящихся в социально опасном положении. Специалисты проверяли, нет ли в домах неблагополучных семей угрозы пожаров. Они осмотрели электрическую проводку, бытовые приборы и проверили обогреватели.
- Горожанам вручены памятки и разъяснены требования пожарной безопасности. Выявленные нарушения жильцы устранили в ходе рейдовых мероприятий, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Всего с начала отопительного сезона в столице республики под такие проверки попали более тысяч человек.
В Улан-Удэ проверили квартиры неблагополучных семей
Общество, Фото:
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