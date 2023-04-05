В Улан-Удэ проверили квартиры неблагополучных семей

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Жильё проверили на соблюдение пожарной безопасности



В Улан-Удэ сотрудники МЧС, минсоцзащиты, районных администраций, полицейские проверили квартиры четырёх семей, находящихся в социально опасном положении. Специалисты проверяли, нет ли в домах неблагополучных семей угрозы пожаров. Они осмотрели электрическую проводку, бытовые приборы и проверили обогреватели.



- Горожанам вручены памятки и разъяснены требования пожарной безопасности. Выявленные нарушения жильцы устранили в ходе рейдовых мероприятий, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



Всего с начала отопительного сезона в столице республики под такие проверки попали более тысяч человек.





