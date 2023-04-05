В Чите посадят аллею Героев и заложат капсулу времени

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Акции состоятся в рамках детского патриотического форума



Участники первого забайкальского детского патриотического форума «Во имя Завтра», который пройдёт со 2 по 5 мая в Чите, посадят аллею Героев во дворе детской школы искусств №1 имени Николая Будашкина.



- Аллея будет посвящена как героям Великой Отечественной войны, так и современным. Акция пройдёт на базе детской музыкальной школы №1 имени Будашкина по улице Ярославского, 47. Будут высаживаться ели, - рассказала один из организаторов форума, руководитель краевого музыкального училища Татьяна Буданова.



В работе форума будут участвовать музыкально одарённые дети из Читы и районов Забайкальского края. После нескольких дней работы на восьми площадках форума: площадке духовых оркестров, академического хора, театрального, хореографического, изобразительного искусства и других - создадут несколько сводных коллективов, которые выступят на гала-концерте 5 мая.



- Сейчас детям, которые будут принимать участие, отосланы партитуры и партии, - добавила Татьяна Буданова.



Приехавшим в Читу школьникам проведут экскурсии по музею декабристов, мемориалу боевой и трудовой славы забайкальцев, где участники форума накануне Дня Победы возложат цветы. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



Также дети во дворе школы имени Будашкина заложат капсулу времени. Послание молодёжи будущего напишут сами участники форума. Через 30 лет эту капсулу должны вскрыть. Акция пройдёт 3 мая.



Возрастное ограничение: 6+.

