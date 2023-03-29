Улан-удэнцы вновь увидят балет «Бахчисарайский фонтан»

26 и 27 апреля Бурятский театр оперы и балета покажет «Бахчисарайский фонтан». На сцену выйдут звёзды бурятского балета и молодые артисты.
«Бахчисарайский фонтан» – первый балет, воплощенный на сцене Бурятского оперного театра, он был поставлен весной 1943 года. Став одним из любимых балетов жителей республики, «Бахчисарайский фонтан» возобновлялся в 1946, 1950, 1964, 1973, 1979 годах. К 1973 году относится постановка балета Аллы Батубаевой. Последующие версии являются её редакциями.
В 1979 году ведущие партии исполнили Лариса Сахьянова, Ольга Короткова, Виктор Ганженко, Петр Абашеев, Алексей Павленко, Екатерина Самбуева.
В 2014 году балет был возобновлён в редакции Морихиро Иваты. А в марте 2021 года состоялась премьера постановки в редакции Баярто Дамбаева, Татьяны Муруевой, Ларисы Башиновой, Елены Дамбаевой.
«Бахчисарайский фонтан» - это балет Бориса Асафьева по мотивам одноименной поэмы Александра Пушкина, в основе сюжета которой – легенда о польской княжне Марии, жившей в гареме татарского хана Гирея. Чувство к нежной и кроткой Марии облагораживает дикую натуру хана. И даже смерть Марии от кинжала, вонзенного рукой ослепленной ревностью жены хана Заремы, не облегчила его мук неразделенной любви. В память о ней безутешный хан Гирей установил «фонтан слёз».
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