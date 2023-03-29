Улан-удэнцы вновь увидят балет «Бахчисарайский фонтан»

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26 и 27 апреля Бурятский театр оперы и балета покажет «Бахчисарайский фонтан». На сцену выйдут звёзды бурятского балета и молодые артисты.«Бахчисарайский фонтан» – первый балет, воплощенный на сцене Бурятского оперного театра, он был поставлен весной 1943 года. Став одним из любимых балетов жителей республики, «Бахчисарайский фонтан» возобновлялся в 1946, 1950, 1964, 1973, 1979 годах. К 1973 году относится постановка балета Аллы Батубаевой. Последующие версии являются её редакциями.В 1979 году ведущие партии исполнили Лариса Сахьянова, Ольга Короткова, Виктор Ганженко, Петр Абашеев, Алексей Павленко, Екатерина Самбуева.В 2014 году балет был возобновлён в редакции Морихиро Иваты. А в марте 2021 года состоялась премьера постановки в редакции Баярто Дамбаева, Татьяны Муруевой, Ларисы Башиновой, Елены Дамбаевой.«Бахчисарайский фонтан» - это балет Бориса Асафьева по мотивам одноименной поэмы Александра Пушкина, в основе сюжета которой – легенда о польской княжне Марии, жившей в гареме татарского хана Гирея. Чувство к нежной и кроткой Марии облагораживает дикую натуру хана. И даже смерть Марии от кинжала, вонзенного рукой ослепленной ревностью жены хана Заремы, не облегчила его мук неразделенной любви. В память о ней безутешный хан Гирей установил «фонтан слёз».