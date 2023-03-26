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В Бурятии вновь спасают маму-кошку, оказавшуюся на грани жизни и смерти

В Бурятии вновь спасают маму-кошку, оказавшуюся на грани жизни и смерти
Общество,  Фото:vk.com/sobakaluck
Самочувствие животного резко ухудшилось год спустя

В улан-удэнском фонде «Собака счастья» рассказали о подопечной по кличке Афина, которая ровно год назад попала к волонтёрам в истощённом состоянии и с букетом инфекций. А ещё у кошки тогда были котята, которых они, несмотря ни на что, продолжала кормить.

Зоозащитники долго боролись за жизнь животного. Была даже моменты, когда они не верили, что Афина справится. Но кошечка, которая сама практически была котёнком, уверенно, хоть и очень медленно, шла на поправку. Её детки тем временем благополучно обрели дом.

- Казалось бы, можно выдохнуть. Прошёл год. Всё это время Афина жила на передержке, чувствовала себя замечательно и ждала того счастливого момента, когда поедет в свою семью, – отмечают в «Собаке счастья». – Но буквально неделю назад ей стало плохо. Отказ от еды, критическая температура – от самой низкой до высокой, анемия и обезвоживание.

Волонтёры, по собственному же признанию, уже неделю мечутся между врачами. У кошки взяли анализы на различные инфекции, которые оказались отрицательными, и сделали ей переливание крови.

- Афина постоянно на капельницах – критически низкий уровень калия в крови, но диагноза при этом нет, – подчеркнули в организации. – По результатам УЗИ состояние внутренних органов не должно привести к такой реакции организма. Не знаем, что с ней, но видим, что кошке, маме-героине, сейчас плохо – и делаем всё возможное, чтобы её спасти.

Представители фонда обратились за помощью к подписчикам. Долг за лечение в ветеринарной клинике уже достиг 30 тысяч рублей. Пожертвовать посильную сумму на спасение животного может любой желающий. Все реквизиты есть на официальной страничке фонда во «ВКонтакте» vk.com/sobakaluck. «Афине очень нужна помощь. Без вас она не справится», – добавили волонтёры.
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