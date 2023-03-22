22 марта

21 марта

Популярное

В Бурятии впервые за полвека капитально отремонтируют сельский ДК

В Бурятии впервые за полвека капитально отремонтируют сельский ДК
Общество,  Фото:Минкульт Бурятии
На его обновление выделили более 34 миллионов рублей

В Хоринске в рамках национального проекта «Культура» приведут в порядок местный ДК, который построили ещё 51 год назад – в 1972-м. С тех пор там ни разу не делали капитальный ремонт. В 2014-м был только частичный – тогда в фойе заменили напольную плитку, а в зрительном зале – двери и кресла.

На работы выделили 32 миллиона рублей из федерального и ещё 2 миллиона 42 тысячи – из республиканского бюджета. Подрядная организация отремонтирует отопительную систему, служебные и производственные помещения, электрооборудование, обновит и покрасит кровлю, утеплит само здание, заменит окна и оборудует дополнительный санузел для людей с инвалидностью.

В планах – и отделка помещений. Сегодня в Хоринске проживает более 8 тысяч человек. В доме культуры работают 12 кружков, которые посещают 380 сельчан. Там успешно функционируют два народных ансамбля, рассказали в Минкульте Бурятии.

капитальный ремонт дом культуры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Боксёр из Бурятии стал лучшим на «Бахтинском» турнире
Боксёр из Бурятии стал лучшим на «Бахтинском» турнире
Общество, 22.03.2023
Радна Цыбиков победил в весовой категории до 63,5 кг
Гиревик из Бурятии стал призёром первенства России
Гиревик из Бурятии стал призёром первенства России
Общество, 22.03.2023
Студент республиканского вуза завоевал «серебро» соревнований
На железнодорожных переездах в Бурятии засекли два десятка нарушителей
На железнодорожных переездах в Бурятии засекли два десятка нарушителей
Общество, 22.03.2023
Автомобилисты не соблюдают ПДД при их пересечении
Переулок в посёлке в Бурятии погрузился во тьму
Переулок в посёлке в Бурятии погрузился во тьму
Общество, 22.03.2023
Там нет возможности установить фонарь
В Улан-Удэ пройдёт музыкальный вечер, посвящённый Сергею Рахманинову
В Улан-Удэ пройдёт музыкальный вечер, посвящённый Сергею Рахманинову
Общество, 22.03.2023
Мероприятие состоится в Национальной библиотеке
В Улан-Удэ «потушили» «Ольхон»
В Улан-Удэ «потушили» «Ольхон»
Общество, 22.03.2023
В торговом центре прошли учения МЧС
В Улан-Удэ пассажиры жалуются на поездки вслепую
В Улан-Удэ пассажиры жалуются на поездки вслепую
Общество, 22.03.2023
«Не видно, где едешь», - жалуются горожане 
В Иркутской области закрыли две ледовые переправы на Лене
В Иркутской области закрыли две ледовые переправы на Лене
Общество, 22.03.2023
В регионе остаются 44 ледовые переправы
В Улан-Удэ откроется выставка юных художников
В Улан-Удэ откроется выставка юных художников
Общество, 22.03.2023
Выставка будет проходить до 10 апреля
Для жителей Бурятии устроят вебинар по единому налоговому счёту
Для жителей Бурятии устроят вебинар по единому налоговому счёту
Общество, 22.03.2023
На нём рассмотрят типовые ошибки плательщиков и порядок резервирования сумм
В Бурятии ушёл из жизни тренер по борьбе Баир Цэдашиев
В Бурятии ушёл из жизни тренер по борьбе Баир Цэдашиев
Общество, 22.03.2023
Он работал в республиканской спортивной школе олимпийского резерва
В Улан-Удэ зрители вновь увидят оперу «Кармен»
В Улан-Удэ зрители вновь увидят оперу «Кармен»
Общество, 22.03.2023
В роли Кармен предстанет оперная певица Ольга Жигмитова, в роли Дона Хозе – Мэргэн Санданов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^