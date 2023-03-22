В Бурятии впервые за полвека капитально отремонтируют сельский ДК





В Хоринске в рамках национального проекта «Культура» приведут в порядок местный ДК, который построили ещё 51 год назад – в 1972-м. С тех пор там ни разу не делали капитальный ремонт. В 2014-м был только частичный – тогда в фойе заменили напольную плитку, а в зрительном зале – двери и кресла.На работы выделили 32 миллиона рублей из федерального и ещё 2 миллиона 42 тысячи – из республиканского бюджета. Подрядная организация отремонтирует отопительную систему, служебные и производственные помещения, электрооборудование, обновит и покрасит кровлю, утеплит само здание, заменит окна и оборудует дополнительный санузел для людей с инвалидностью.В планах – и отделка помещений. Сегодня в Хоринске проживает более 8 тысяч человек. В доме культуры работают 12 кружков, которые посещают 380 сельчан. Там успешно функционируют два народных ансамбля, рассказали в Минкульте Бурятии.