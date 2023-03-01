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В районе Бурятии, где нашли бешенство, поголовно обследуют скот

В районе Бурятии, где нашли бешенство, поголовно обследуют скот
Общество,  Фото:«Мухоршибирь-инфо.24/7»
Специалисты проверяют, нет ли у сельхозживотных укусов

Сотрудники ветеринарной службы работают в Мухоршибирском районе, где обнаружили очаг бешенства. В радиусе трёх километров от него обследуют всех сельскохозяйственных животных – эту территорию признали неблагополучной и ввели там 60-дневный карантин.

Как сообщили в вайбер-группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», специалисты проводят клинический осмотр мелкого и крупного рогатого скота – проверяют, нет ли  укусов, а также уточняют информацию о поголовье на близлежащих животноводческих стоянках.

Накануне в Мухоршибирском районе обследовали трупы двух лисиц с подозрением на бешенство. Их привезли из местности Хотогор в сельском поселении «Хошун-Узурское». Диагноз подтвердился

Противоэпизоотическая комиссия при правительстве Бурятии тут же собралась на внеочередное экстренное заседание, на котором определили эпизоотический очаг заболевания и рассмотрели план мероприятий по его ликвидации.

Специалисты решили привить от бешенства всех восприимчивых животных в этой зоне, а чтобы выявить потенциально больных, в сельском поселении организовали подворовый обход. В планах – и «регулирование численности диких плотоядных», которые могут быть основными переносчиками заболевания.

Оно является смертельно опасным. Инфицироваться можно после укуса заражённого животного, если оно поцарапает человека и даже если его слюна попадёт на ранку или порез на коже или на слизистые оболочки рта, глаз и носа. Вирус начинает постепенно подниматься по нервным окончаниям в центральную нервную систему. Если он поразит мозг, болезнь уже нельзя будет вылечить. 
бешенство скот животные ветеринария

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