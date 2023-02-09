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Организаторы ледовых гонок на Байкале в Бурятии пообещали соблюдать чистоту и порядок

Организаторы ледовых гонок на Байкале в Бурятии пообещали соблюдать чистоту и порядок
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Они заверили, что на озере не останется ни одной капли технических жидкостей

Этой весной, с 7 по 11 марта, в баргузинском селе Максимиха состоится юбилейный, пятый по счёту фестиваль «Байкальская миля» (возрастное ограничение – 6+). Предыдущий собрал более двух тысяч зрителей, которые смогли увидеть 67 единиц техники – отечественный автопром, аэролодки, спортпрототипы, мотоциклы, багги, дрифт-трайки, спорткары и многое другое. Тогда к заездам присоединились 106 пилотов.

Впервые это мероприятие устроили в 2019 году. Оно стало уникальным за всю историю авто- и мотоспорта именно из-за суровых природных условий, в которых проходит. Основная его идея – установление рекордов скорости на всех возможных видах техники по ледяному покрытию самого глубокого озера на планете. В самой первой «Байкальской миле» участвовали 27 гонщиков.
 
В 2021 году вокруг фестиваля разгорелся громкий скандал. Интернет-пользователей возмутили полуголые девушки на льду священного водоёма и отношение организаторов к природе в целом. И хотя последние уверяли, что везде установили биотуалеты и заранее позаботились о вывозе мусора, чтобы нигде не осталось отходов, масла и окурков, без бурной дискуссии в соцсетях не обошлось.

Отвечая на вопрос, кто будет убирать мусор после скоростных заездов в этот раз, они сообщили, что тщательным образом следят за экологией и требуют ото всех участников соблюдать строжайшие правила.
 
- Не напрасно мы сотрудничаем с экологическими организациями. Одним из партнёров юбилейного фестиваля выступает Росзаповедцентр Минприроды России. Ни одна капля технических жидкостей не остаётся на льду Байкала, в чём вы можете убедиться лично, – говорится на официальной страничке «Байкальской мили» во «ВКонтакте».

Заявки на участие принимают по 12 февраля включительно. Их нужно отравить на официальном бланке в электронном виде на почту [email protected] Кроме того, требуется приложить заполненную медформу и оплатить участие. Все необходимые документы есть на официальном сайте мероприятия. Можно приехать на гонки и в качестве зрителя. Лучше всего – 11 марта, в день торжественного приёма фестиваля.

- Но мы не можем гарантировать, что на момент его проведения правительство страны или региона не введут ограничения или новые правила посещения массовых мероприятий. В любом случае мы стараемся предусмотреть разные сценарии, – отметили организаторы.
 
Заезды на установление рекордов начнутся с 9 утра, попытки продолжатся до 19:00. А в 12 часов состоится торжественное открытие фестиваля и представление участников. 
Байкальская миля гонки Байкал

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