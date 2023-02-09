Организаторы ледовых гонок на Байкале в Бурятии пообещали соблюдать чистоту и порядок

Они заверили, что на озере не останется ни одной капли технических жидкостей







Впервые это мероприятие устроили в 2019 году. Оно стало уникальным за всю историю авто- и мотоспорта именно из-за суровых природных условий, в которых проходит. Основная его идея – установление рекордов скорости на всех возможных видах техники по ледяному покрытию самого глубокого озера на планете. В самой первой «Байкальской миле» участвовали 27 гонщиков.



В 2021 году вокруг фестиваля разгорелся громкий скандал. Интернет-пользователей возмутили полуголые девушки на льду священного водоёма и отношение организаторов к природе в целом. И хотя последние уверяли, что везде установили биотуалеты и заранее позаботились о вывозе мусора, чтобы нигде не осталось отходов, масла и окурков, без бурной дискуссии в соцсетях не обошлось.





Отвечая на вопрос, кто будет убирать мусор после скоростных заездов в этот раз, они сообщили, что тщательным образом следят за экологией и требуют ото всех участников соблюдать строжайшие правила.



- Не напрасно мы сотрудничаем с экологическими организациями. Одним из партнёров юбилейного фестиваля выступает Росзаповедцентр Минприроды России. Ни одна капля технических жидкостей не остаётся на льду Байкала, в чём вы можете убедиться лично, – говорится на официальной страничке «Байкальской мили» во «ВКонтакте».



Заявки на участие принимают по 12 февраля включительно. Их нужно отравить на официальном бланке в электронном виде на почту Заявки на участие принимают по 12 февраля включительно. Их нужно отравить на официальном бланке в электронном виде на почту [email protected] Кроме того, требуется приложить заполненную медформу и оплатить участие. Все необходимые документы есть на официальном сайте мероприятия. Можно приехать на гонки и в качестве зрителя. Лучше всего – 11 марта, в день торжественного приёма фестиваля.



- Но мы не можем гарантировать, что на момент его проведения правительство страны или региона не введут ограничения или новые правила посещения массовых мероприятий. В любом случае мы стараемся предусмотреть разные сценарии, – отметили организаторы.



Заезды на установление рекордов начнутся с 9 утра, попытки продолжатся до 19:00. А в 12 часов состоится торжественное открытие фестиваля и представление участников.

