Стала известна судьба фестиваля «Байкальская миля» в Бурятии

Его вновь устроят в марте на льду Байкала
Весной 2023-го в баргузинском селе Максимиха в очередной раз состоится фестиваль «Байкальская миля». Дату и место назвали на официальной страничке мероприятия во «ВКонтакте». Гонки на замёрзшем Байкале пройдут с 7 по 11 марта.
Это будет уже пятая по счёту, юбилейная «Байкальская миля». Предыдущий фестиваль собрал
более двух тысяч зрителей, которые смогли увидеть 67 единиц техники – отечественный автопром, аэролодки, спортпрототипы, мотоциклы, багги, дрифт-трайки, спорткары и многое другое. Всего в заездах приняли участие 106 пилотов.
Впервые это мероприятие устроили в 2019 году. Оно стало уникальным за всю историю авто- и мотоспорта именно из-за суровых природных условий, в которых проходит. Как отмечают организаторы, основная идея – это установление рекордов скорости на всех возможных видах техники по ледяному покрытию самого глубокого озера на планете. В первой «Байкальской миле» участвовали 27 гонщиков.
Возрастное ограничение – 6+
Спортсмены вернулись домой с медалями
Нацмузей республики победил в номинации «Линейка туристических сувениров музея»
Подрядные организации будут отлавливать безнадзорных животных
Молодому человеку неоднократно вручали повестку под роспись
ОРВИ болеют более 11 тысяч детей
Республику поощрили благодарственным письмом во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион»
Он прочтёт повесть «Метель» под звуки сюиты
Молодым людям приходится ездить на танцы в соседнее село
Местным борцам подарили 16 кобылиц и 10 жеребят
Местные жители переживают, что телёнок может получить холодовую травму
Горожане могут жаловаться
В тамбуре школы очень скользкий пол
Они мечтают о деньгах, отдыхе и гаджетах
Основная часть уборки снега проводится в ночное время
Они в любой момент рискуют угодить под колёса автомобилей