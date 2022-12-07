07 декабря

06 декабря

Популярное

Стала известна судьба фестиваля «Байкальская миля» в Бурятии

Стала известна судьба фестиваля «Байкальская миля» в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Его вновь устроят в марте на льду Байкала

Весной 2023-го в баргузинском селе Максимиха в очередной раз состоится фестиваль «Байкальская миля». Дату и место назвали на официальной страничке мероприятия во «ВКонтакте». Гонки на замёрзшем Байкале пройдут с 7 по 11 марта.

Это будет уже пятая по счёту, юбилейная «Байкальская миля». Предыдущий фестиваль собрал более двух тысяч зрителей, которые смогли увидеть 67 единиц техники –  отечественный автопром, аэролодки, спортпрототипы, мотоциклы, багги, дрифт-трайки, спорткары и многое другое. Всего в заездах приняли участие 106 пилотов.

Впервые это мероприятие устроили в 2019 году. Оно стало  уникальным за всю историю авто- и мотоспорта именно из-за суровых природных условий, в которых проходит. Как отмечают организаторы, основная идея – это установление рекордов скорости на всех возможных видах техники по ледяному покрытию самого глубокого озера на планете. В первой «Байкальской миле» участвовали 27 гонщиков. 

Возрастное ограничение – 6+
Байкальская миля фестиваль

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на турнирах в СФО
Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на турнирах в СФО
Общество, 07.12.2022
Спортсмены вернулись домой с медалями
Музей Бурятии завоевал гран-при всероссийского конкурса сувениров
Музей Бурятии завоевал гран-при всероссийского конкурса сувениров
Общество, 07.12.2022
Нацмузей республики победил в номинации «Линейка туристических сувениров музея»
Улан-Удэ и Иволгинский район проведут совместный рейд по собакам
Улан-Удэ и Иволгинский район проведут совместный рейд по собакам
Общество, 07.12.2022
Подрядные организации будут отлавливать безнадзорных животных
В Бурятии осудили призывника-уклониста
В Бурятии осудили призывника-уклониста
Общество, 07.12.2022
Молодому человеку неоднократно вручали повестку под роспись
Две школы в Улан-Удэ вернулись с дистанционки
Две школы в Улан-Удэ вернулись с дистанционки
Общество, 07.12.2022
ОРВИ болеют более 11 тысяч детей
Бурятия поучаствовала в конкурсе «Самый читающий регион»
Бурятия поучаствовала в конкурсе «Самый читающий регион»
Общество, 07.12.2022
Республику поощрили благодарственным письмом во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион»
В Улан-Удэ маэстро Владимир Рылов представит моноспектакль
В Улан-Удэ маэстро Владимир Рылов представит моноспектакль
Общество, 07.12.2022
Он прочтёт повесть «Метель» под звуки сюиты
Молодёжи с севера Бурятии негде устраивать дискотеки
Молодёжи с севера Бурятии негде устраивать дискотеки
Общество, 07.12.2022
Молодым людям приходится ездить на танцы в соседнее село
В Иркутской области появился «борцовский табун» из бурятских лошадей
В Иркутской области появился «борцовский табун» из бурятских лошадей
Общество, 07.12.2022
Местным борцам подарили 16 кобылиц и 10 жеребят
В Бурятии ищут хозяина родившей на улице коровы
В Бурятии ищут хозяина родившей на улице коровы
Общество, 07.12.2022
Местные жители переживают, что телёнок может получить холодовую травму
Улан-удэнцы назвали самые желанные подарки на Новый год
Улан-удэнцы назвали самые желанные подарки на Новый год
Общество, 07.12.2022
Они мечтают о деньгах, отдыхе и гаджетах
В Улан-Удэ снежные накаты на дорогах срезает грейдер
В Улан-Удэ снежные накаты на дорогах срезает грейдер
Общество, 07.12.2022
Основная часть уборки снега проводится в ночное время
В Улан-Удэ дети ходят в школу, рискуя жизнью
В Улан-Удэ дети ходят в школу, рискуя жизнью
Общество, 07.12.2022
Они в любой момент рискуют угодить под колёса автомобилей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^