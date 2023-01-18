Колледж из Бурятии расширяет географию сотрудничества

Подписано соглашение с Российской государственной специализированной академией искусств
Колледж искусств имен и Чайковского продолжает работу по расширению географии сотрудничества с творческими вузами России. Об этом написал на своей странице директор колледжа искусств Баир Турбянов.
- В конце 2022 года мы подписали соглашение, а с января 2023 года вступило в силу договоренность о сотрудничестве между колледжем искусств им. П. И. Чайковского и Российской государственной специализированной академией искусств, - отметил Баир Турбянов.
Российская специализированная академия искусств - образовательная организация высшего образования, предоставляющая инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья получить доступное и качественное высшее образование в таких сферах искусств, как музыка, театр, живопись.
В рамках соглашения будет усовершенствована организация инклюзивного образования в колледже, пройдут программы повышения квалификации педагогов колледжа. Выпускники колледжа смогут поступить в Российскую государственную специализированную академию искусств в Москве.
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