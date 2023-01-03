Рождественский отдых в Бурятии оказался одним из самых дорогих в ДФО

Пребывание в местных здравницах обойдётся в пять с лишним тысяч рублей в сутки
Портал бронирования «Санатории-России.рф» составил рейтинг российских регионов по популярности и доступности отдыха в Рождество. Специалисты изучили цены на путёвки в местные санатории при заезде в них с 7 по 8 января.
Анализ показал, что выгоднее всего в рождественские праздники отдыхать в здравницах соседнего Забайкалья (3100 рублей в сутки), а также Сахалина (3560 рублей), Магаданской (4100 рублей) и Амурской областей (4100 рублей) и Хабаровского края (4510 рублей). В эти суммы входят проживание, питание и лечебные процедуры.
А вот самыми дорогими оказались санатории Приморья (5540 рублей в сутки) и Бурятии (5320 рублей). Рождественское празднование в таких же учреждениях Краснодарского края обойдётся в 5730 рублей, а на курортах Кавказских Минеральных Вод в Ставропольском крае – в 5840.
По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, большим спросом в Рождество пользуются санатории со spa-услугами, массажем и косметологией, поскольку на праздниках у россиян есть возможность заняться своим здоровьем, отдохнуть и перезагрузиться.
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