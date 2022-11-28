В Улан-Удэ погорельцы четвёртый год не могут добиться компенсации от властей

Они лишились крыши над головой после умышленного поджога
К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратились бывшие жильцы многоквартирного дома, серьёзно пострадавшего от огня. Всё произошло ещё в апреле 2018-го. Постройку тогда подожгли неизвестные.
Улан-удэнцы пожаловались омбудсмену, что маются без жилья уже четыре с половиной года, а власти не выплачивают им компенсацию выкупной стоимости изымаемой недвижимости.
Как выяснилось, через несколько месяцев после пожара, в августе 2018-го, дом признали аварийным. Людей должны были расселить в течение трёх лет – до конца 2021-го. А в феврале того же года суд обязал администрацию Улан-Удэ принять решение по изъятию земельного участка под сгоревшей постройкой для муниципальных нужд.
Соответствующее решение в мэрии приняли в начале мая 2022-го. Однако исполнить его не смогли из-за отсутствия средств в муниципальном бюджете.
Уполномоченный инициировала прокурорскую проверку. В надзорном ведомстве, в свою очередь, сообщили, что подали в суд иск в интересах жильцов. Мэрию обязали направить проект соглашения об изъятии жилого помещения путём выкупа в течение трёх месяцев после вступление судебного решения в законную силу.
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