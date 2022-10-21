Чирлидеры Бурятии успешно выступили на чемпионате и первенстве ДФО

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Команда республики заняла третье место



Команда «Cheer stars» из Бурятии завоевала медали чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа и межрегионального фестиваля по чир спорту в отдельных номинациях. Всего в соревнованиях участвовали более 500 спортсменов. По итогам в общекомандном зачёте команда республики заняла третье место, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Плодотворным для Бурятии выдался первый день соревнований. В личном первенстве Милана Г. заняла первое место в программе «Чир джаз соло», третьей стала Наталья Н. А в групповой программе «Чир фристайл группа» спортсменки республики стали первыми.



Победы у сборной Бурятии в «Чир джаз двойка»: Ирина С. и Арьяна Ц. стали лучшими в возрастной категории «мальчики/девочки». В этой возрастной категории в программе «Чир джаз соло» первой стала Намжилма Б. Виктория Х. и Софья Ц. в «Чир фристайл двойка» заняли второе место. Третье место в этой же категории выиграли Яна М. и Виктория О.

