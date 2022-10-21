21 октября

20 октября

Популярное

Чирлидеры Бурятии успешно выступили на чемпионате и первенстве ДФО

Чирлидеры Бурятии успешно выступили на чемпионате и первенстве ДФО
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Команда республики заняла третье место

Команда «Cheer stars» из Бурятии завоевала медали чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа и межрегионального фестиваля по чир спорту в отдельных номинациях. Всего в соревнованиях участвовали более 500 спортсменов. По итогам в общекомандном зачёте команда республики заняла третье место, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Плодотворным для Бурятии выдался первый день соревнований. В личном первенстве Милана Г. заняла первое место в программе «Чир джаз соло», третьей стала Наталья Н. А в групповой программе «Чир фристайл группа» спортсменки республики стали первыми.

Победы у сборной Бурятии в «Чир джаз двойка»: Ирина С. и Арьяна Ц. стали лучшими в возрастной категории «мальчики/девочки». В этой возрастной категории в программе «Чир джаз соло» первой стала Намжилма Б. Виктория Х. и Софья Ц. в «Чир фристайл двойка» заняли второе место. Третье место в этой же категории выиграли Яна М. и Виктория О. 
чирлидинг чир спорт спорт Бурятия первенство ДФО чемпионат ДФО

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В центре Улан-Удэ заметили дятла
В центре Улан-Удэ заметили дятла
Общество, 21.10.2022
Птица долбил дерево на улице Борсоева
Центр ядерной медицины открылся в Бурятии
Центр ядерной медицины открылся в Бурятии
Общество, 21.10.2022
Теперь жителям республики доступна ранняя диагностика онкологических заболеваний
В улан-удэнском парке «Юбилейный» высадили более 50 саженцев
В улан-удэнском парке «Юбилейный» высадили более 50 саженцев
Общество, 21.10.2022
В посадках участвовали сотрудники управления судебного департамента
В Улан-Удэ изменят название остановки «Воинская часть»
В Улан-Удэ изменят название остановки «Воинская часть»
Общество, 21.10.2022
Депутатов горсовета смутило, что название остановки не соответствует действительности
В Бурятском оперном театре появилась новая флейтистка
В Бурятском оперном театре появилась новая флейтистка
Общество, 21.10.2022
Софья Алексеева рассказала, что очень рада вернуться в Бурятию
Сегодня в Улан-Удэ устроят облаву на пьяных водителей
Сегодня в Улан-Удэ устроят облаву на пьяных водителей
Общество, 21.10.2022
Будут выставлены дополнительные экипажи
В Улан-Удэ с 23:00 будет перекрыта площадь Комсомольская
В Улан-Удэ с 23:00 будет перекрыта площадь Комсомольская
Общество, 21.10.2022
Завтра изменится движение на проспекте 50-летия Октября
Прислушались к экологам: В Улан-Удэ перестанут убирать опавшие листья
Прислушались к экологам: В Улан-Удэ перестанут убирать опавшие листья
Общество, 21.10.2022
Пока это только эксперимент на нескольких зонах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^