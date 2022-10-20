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Житель Бурятии за нетрезвое вождение поработал метлой

Житель Бурятии за нетрезвое вождение поработал метлой
Общество,  Фото:pixabay.com
Суд назначил автомобилисту общественные работы

Житель Тарбагатайского района Бурятии пришлось отработать 100 часов работ на благо обществу за езду в нетрезвом виде. Мужчина потрудился разнорабочим в селе по месту жительства, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

37-летнего пьяного мужчину за рулём автомобиля поймали сотрудники ГИБДД. Он получил штраф в размере 30 тысяч рублей за вождение в нетрезвом виде. Должника уведомили о сроках оплаты штрафа, но в установленный срок мужчина ничего не оплатил.

- Из-за того, что гражданин не оплатил штраф в установленные сроки, мировой судья судебного участка Тарбагатайского района назначил ему 100 часов общественных работ. Под контролем судебного пристава-исполнителя должник отработал наказание в качестве разнорабочего в администрации сельского поселения по месту жительства, - рассказал заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.

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