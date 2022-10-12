В центре современного искусства «Залуу» в Улан-Удэ открылась выставка по итогам VII международного пленэра «Баргуджин Токум». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Бурятское республиканское отделение ВТОО «Союз художников России» совместно с арт-резиденцией «Баргуджин-Токум» при поддержке министерства культуры республики и ФГБУ «Заповедное Подлеморье» в сентябре 2022 года провели международный пленэр «Баргуджин Токум 2022». В проекте участвовали свыше 30 художников из Бурятии, Забайкальского, Хабаровского, Приморского краёв, Москвы и Монголии.
На открытии выставки наградили членов творческой организации Доржиева Бальжиниму, Никитину Анну и Ошорова Буянто за особые успехи на профессиональном поприще.
Пейзажи Байкала и Баргузинской долины Бурятии показали в галерее «Залуу»
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