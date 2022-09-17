На Байкале прошёл международный пленэр «Баргуджин Токум»

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
В посёлке Усть-Баргузин на Байкале прошёл очередной международный пленэр «Баргуджин Токум».
В масштабном арт-проекте приняли участие художники из Монголии, Хабаровского края, Республики Бурятия, Москвы. Участники пленэра посетили живописные места Баргузинской долины, побережье Байкала в Усть-Баргузине и Забайкальский национальный парк.
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
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