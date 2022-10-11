В Улан-Удэ начались игры городской лиги «Что? Где? Когда?»

За победу борются команды школ, лицеев и гимназий столицы Бурятии



В минувшее воскресенье в Улан-Удэ прошёл первый тур по интеллектуальным играм городской школьной лиги по игре «Что? Где? Когда?». Мероприятие состоялось в городском дворце детского (юношеского) творчества.



В первом туре приняли участие 14 команд: «Мыслитель» (СОШ №5); «Интеллект-7» (СОШ № 7); «Тсубаса» (гимназия №14); «Антарес» (СОШ №20); «Эридан» (СОШ №25); «Скрепка» (СОШ №26); «Восток - дело тонкое» и «Хигаши кадзе» (лицей №27); «Забайкальские муравьи-1», «Забайкальские муравьи-2» и «Забайкальские муравьи-3» (гимназия №33); «Гелиос» (СОШ №49) и другие. Команды «знатоков» школ города в течение двух часов демонстрировали свою эрудицию, логическое мышление, быстроту реакции, умение работать в команде и другие качества, необходимые для успешной игры.



Победители будут выявлены в марте 2023 года по результатам шести туров. А в первом туре наибольшее количество баллов набрали (из 36 возможных):

- 24 балла – «Тсубаса» (гимназия №14);

- 24 балла – «Эридан» (СОШ №25);

- 21 балл – «Скрепка» (СОШ №26).



Следующий второй тур школьной лиги состоится 13 ноября, сообщает пресс-служба городского дворца детского (юношеского) творчества.



Возрастное ограничение 12+

