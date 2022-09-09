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В Бурятии выберут «Голос Иволги» среди пожилых

В Бурятии выберут «Голос Иволги» среди пожилых
Общество,  Фото:pixabay.com
Финал состоится 30 сентября

В Иволгинском районе Бурятии стартовал конкурс исполнителей эстрадной песни «Голос Иволги 60+». Мероприятие посвящено международному Дню пожилого человека и пройдёт в районном методическом культурно-досуговом центре «Мир» в селе Иволгинск.

В конкурсе принимают участие жители района пожилого возраста от 60 лет и старше. Конкурс проводится в 2 этапа:
- Первый тур – отборочный, с 1 по 28 сентября. Участникам необходимо в адрес организаторов направить видеозапись двух разнохарактерных песен.
- Второй тур состоится 30 сентября. Участники, прошедшие в финал, выступят на гала-концерте «Голос Иволги 60+», посвящённому международному Дню пожилого человека.

Будут оцениваться вокальные данные, оригинальность исполнения (артистичность, имидж), качество фонограммы, оригинальность постановки номера. По результатам выступлений определят обладателя гран-при конкурса и лауреатов I, II и III степени. Участникам, не занявшим призовые места, вручаются дипломы за участие и ценные призы, говорится в положении конкурса.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия Иволгинский район эстрадная песня вокальный конкурс конкурс пожилые

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