В Бурятии выберут «Голос Иволги» среди пожилых

Финал состоится 30 сентября



В Иволгинском районе Бурятии стартовал конкурс исполнителей эстрадной песни «Голос Иволги 60+». Мероприятие посвящено международному Дню пожилого человека и пройдёт в районном методическом культурно-досуговом центре «Мир» в селе Иволгинск.



В конкурсе принимают участие жители района пожилого возраста от 60 лет и старше. Конкурс проводится в 2 этапа:

- Первый тур – отборочный, с 1 по 28 сентября. Участникам необходимо в адрес организаторов направить видеозапись двух разнохарактерных песен.

- Второй тур состоится 30 сентября. Участники, прошедшие в финал, выступят на гала-концерте «Голос Иволги 60+», посвящённому международному Дню пожилого человека.



Будут оцениваться вокальные данные, оригинальность исполнения (артистичность, имидж), качество фонограммы, оригинальность постановки номера. По результатам выступлений определят обладателя гран-при конкурса и лауреатов I, II и III степени. Участникам, не занявшим призовые места, вручаются дипломы за участие и ценные призы, говорится в положении конкурса.



Возрастное ограничение 6+

