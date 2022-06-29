По Чите пронесут ковчег с мощами Сергия Радонежского

Общество, Фото: Московская епархия РПЦ

Крестный ход пройдёт 1 июля



Крестный ход с ковчегом, где хранится частица мощей преподобного Сергия Радонежского, состоится в Чите 1 июля после встречи святыни и проведения литургии. Встреча ковчега намечена на 8:00 в Казанском кафедральном соборе, крестный ход начнётся в 10:00 и пройдёт по улицам города через площадь имени Ленина.



В связи с этим, 1 июля с 9:30 до 11:00 будет перекрыто движение автотранспорта в границах улиц Ленинградская, Бутина, Амурская, Петровская. С 9:30 до 21:30 будет перекрыто движение автотранспорта через Соборный проезд от улицы Бутина до улицы Ленинградской.



Почтить преподобного Сергия Радонежского и приложиться к его мощам можно будет 1 июля в течение всего дня до 20:00 и 2 июля с 7:00 до 16:00. Молебны с акафистом перед мощами будут совершаться каждые 1,5 часа.



Также 1 июля в Чите откроется новая выставка (0+), посвящённая Сергию Радонежскому, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



Напомним, что ковчег прибыл сегодня, 29 июня, в Одигитриевский собор города Улан-Удэ. Он будет здесь находиться до 17:00 30 июня.

