МЧС напомнило о недопустимости поджога тополиного пуха
Тополиный пух может стать причиной возникновения пожара, напомнили сегодня в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Любая неосторожность с огнём, к примеру, небрежно брошенный окурок или спичка, детская шалость, может привести к возгоранию, повлекшему за собой серьёзные последствия.
- Чтобы предотвратить беду, необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности: места скопления пуха (особенно вблизи деревянных построек) нужно регулярно очищать. Необходимо тщательно проводить подготовку к проведению сварочных работ, провести дополнительные противопожарные инструктажи. На предприятиях и в учреждениях следует установить контроль за режимом курения. Нужно пресекать любые игры подростков и детей, связанных с поджиганием пуха; хранить спички (зажигалки) в недоступном для детей месте, - напомнили в МЧС.
В Бурятию пришли тополиный пух, жара и опасность
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