Спортшкола в Бурятии с нарушением приняла на работу экс-полицейского

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



В 2021 году в детско-юношескую спортивную школу Курумканского района Бурятии принят бывший сотрудник полиции.



При этом в нарушение требований закона школа не сообщила на прежнее место работы о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим.



Нарушение антикоррупционного закона выявила прокурорская проверка.



По данному факту возбуждено административное дело за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего. Работодателя оштрафовали на 20 тысяч рублей.



Постановление вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

