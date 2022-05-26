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Спортшкола в Бурятии с нарушением приняла на работу экс-полицейского

Спортшкола в Бурятии с нарушением приняла на работу экс-полицейского
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В дело вмешалась прокуратура

В 2021 году в детско-юношескую спортивную школу Курумканского района Бурятии принят бывший сотрудник полиции.

При этом в нарушение требований закона школа не сообщила на прежнее место работы о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим.

Нарушение антикоррупционного закона выявила прокурорская проверка.

По данному факту возбуждено административное дело за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего. Работодателя оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Постановление вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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