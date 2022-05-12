В Бурятии стартует фотоконкурс «Моё хобби»

К участию приглашаются дети, состоящие на различных видах профилактического учёта



В Бурятии с 4 мая по 15 июня проводится республиканский фотоконкурс «Моё хобби-2022» среди детей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на различных видах профилактического учёта. Мероприятие проходит в рамках реализации проекта «Верный путь».



Конкурсные работы принимаются по следующим номинациям:

- «О, спорт, ты – жизнь!» — спорт, туризм;

- «Мы ищем таланты!» — декоративно-прикладное творчество, фольклор, хореография;

- «Я, ты, он, она — вместе дружная семья!» – фотографии своей семьи (родителей, братьев, сестер, родственников) в домашней обстановке, на отдыхе, совместной работе и другие;

- «Я – патриот!» — участие в патриотических движениях РДШ, Юнармия и т. д.



Конкурс проводится для учащихся 4-11 классов образовательных организаций любого типа и вида, находящихся на различных видах учёта (ВШУ, КДН, ПДН, УИИ УФСИН). Каждый участник может прислать на конкурс не более 2 фотографий по разным номинациям. Опубликованные фотографии должны содержать следующее описание: ФИО участников, возраст, образовательная организация, небольшой текст-пояснение к фотографиям. Заявки принимаются до 6 июня.



Победители и призёры республиканского фотоконкурса «Моё хобби» 2020 и 2021 годов к участию не допускаются.



Победителям в каждой номинации присуждаются дипломы и призы. Всем участникам конкурса будут направлены электронные сертификаты участника. Об этом сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.



Возрастное ограничение 6+

