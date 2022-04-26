Погибшего сержанта из Бурятии представили к званию Героя России

В Бурятии прощаются с погибшим в ходе спецоперации десантником Денисом Лаптевым
Сегодня, 26 апреля, в Мухоршибирском районе Бурятии прощаются с Лаптевым Денисом Викторовичем, сержантом отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Он представлен к званию Герой России (посмертно), сообщает администрация Мухоршибирского района.
Денис Лаптев родился 31 января 1985 года в селе Хонхолой. Учился в Хонхолойской школе. Был добрым, открытым юношей с жизнерадостным характером. Во время учёбы в школе активно участвовал в спортивных соревнованиях.
В 2013 году принимал участие в боевых действиях в Северо-Кавказском регионе. В 2019, 2021 годах был командирован в Сирийскую Арабскую Республику.
Погиб 5 апреля в ходе спецоперации на Украине.
- За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Денис Викторович представлен к званию Герой России (посмертно). Трудолюбивый, упорный, доводящий любое начатое дело до конца. Был первым помощником родителям, любящим и заботливым мужем и отцом. Низкий поклон родителям Дениса, воспитавшим героя и патриота! Скорбим вместе с родными и близкими отважного солдата. Вечная память герою! – говорится в сообщении администрации Мухоршибирского района.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее звание Героя России было присвоено Денису Шишову, бывшему командиру 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Высокое звание он получил, когда ещё командовал этой бригадой. 18 апреля Шишов указом президента страны был переведён в Псков.
Звание Героя России посмертно присвоено лейтенанту Росгвардии Максиму Концову. Его похоронили в Улан-Удэ 15 апреля.
Героический подвиг совершил лейтенант из Бурятии Балдан Цыдыпов, спасший от гибели более 150 сослуживцев. Сейчас он находится на лечении в госпитале в Санкт-Петербурге. Глава Бурятии Алексей Цыденов, а также сенатор от Забайкалья Баир Жамсуев обратились в минобороны с просьбой о присвоении Цыдыпову звания Героя России.
Погибшего сержанта из Бурятии представили к званию Героя России
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В Бурятии прощаются с погибшим в ходе спецоперации десантником Денисом Лаптевым
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