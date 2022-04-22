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Героя России Дениса Шишова из Улан-Удэ отправили служить в Псков

Героя России Дениса Шишова из Улан-Удэ отправили служить в Псков
Общество,  Фото:минобороны РФ
Приказ о назначении подписал президент Путин

Герой Российской Федерации Денис Шишов назначен командиром 76-й десантно-штурмовой дивизии. Соответствующий указ 18 апреля подписал президент, сообщают «Вести-Псков».

Ранее Шишов был командиром 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, что находится в Улан-Удэ. В этой должности он получил звание Героя России.

Как сообщал «Байкал-Daily», подвиг, за который Шишов позже получил звезду Героя России, он совершил 25 февраля в ходе спецоперации на Украине. Он командовал соединением бригады, форсировавшей реку Днепр. Это рубеж должен был стать плацдармом для последующего развёртывания основных сил.

Военные под руководством Дениса Шишова отразили семь атак. Сам командир получил осколочное ранение в голову, однако продолжил командовать, удерживая переправу под массированными обстрелами до подхода основных сил.

«При этом было уничтожено около 20 единиц бронетехники и более 60 неонацистов», - сообщали ранее в минобороны РФ.

Денис Шишов уже служил в 76-й дивизии во Пскове. Сюда он был распределён после окончания Рязанского воздушно-десантного училища. А с 2015 по 2017 год был командиром 104-го полка.



Герой России военнослужащие спецоперация на Украине

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