Военному из Бурятии присвоили звание Героя России

Жителю Улан-Удэ, командиру 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, полковнику Денису Шишову присвоено звание «Герой России». Это высокое звание он получил за мужество и героизм во время спецоперации на Украине. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.
О героизме Дениса Шишова ранее рассказали в минобороны России.
- Денис Шишов 25 февраля получил боевую задачу: совершить марш-бросок, занять мост через реку Днепр в районе Каховки. Это рубеж должен был стать плацдармом для последующего развёртывания основных сил. Военнослужащие соединения вели бои с многократно превосходящими силами противника. 26 февраля, умело управляя огнём, Денис Шишов обеспечил отражение семи атак. При этом было уничтожено около 20 единиц бронетехники и более 60 неонацистов, - говорится в сообщении минобороны.
Денис Шишов получил осколочное ранение в голову. Несмотря на это, он продолжил командовать подразделениями бригады, которые при массированных обстрелах противника удерживали переправу до подхода основных сил.
Сейчас офицеру предстоит лечение.